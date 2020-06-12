Borsa İstanbul'da hangi hisseler daha güvenli? Uzman isimden flaş uyarılar!

12.06.2020 15:26

Borsa İstanbul’da hafta boyunca küresel piyasalara nazaran yükselişte olması yatırımcıların hisselere yönelmesine neden oldu. Peki borsada hangi hisseler daha güvenli? Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, endekste yükselişin devamı için kritik beklentilerini sıraladı ve Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısının 1.5 milyonu geçtiğini söyleyerek, “yatırımcı küçük ve orta ölçekli şirketlere yoğunlaşmış durumda” diyerek uyarılarda bulundu. Yatırımcılara daha güvenli hisse tavsiyesinde bulunan Doğan dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Borsa İstanbul'un yurt dışına nazaran hafta boyu pozitif ayrıştığını ifade eden Doğan, bazı günlerde gelen kayıpların ise sınırlı kaldığını belirtti. Borsa İstanbul'daki alımların daha çok yurt içi kaynaklı olduğunu bildiren uzman isim, bu durumun yurt dışı piyasalardan ayrışmamızı sağlayan yegâne unsur olarak dikkat çektiğini ifade etti.

Borsa İstanbul'da yükseliş trendinin sürdüğünü ifade eden piyasa uzmanı Doğan endeksin 108.250 puan üzerinde kalındıkça düzeltmelerin sınırlı kalabileceğini ve trendin korunacağını belirtti. Doğan bu kritik destek seviyesinin altına düşüldüğü takdirde düşüşlerin hızlanacağını ifade etti.

"YILDIZ PAZAR VE BIST 100 HİSSELERİ DAHA GÜVENLİ"

Borsadaki yatırımcı sayısının son dönemde tarihte görülmemiş bir biçimde 1.5 milyonu aştığını ifade eden uzman isim, artan yatırımcılarla beraber son dönemde BIST 100 dışı küçük ve orta ölçekli şirketlerde talebin yoğunlaştığını açıklayarak uyarılarda bulundu.

Uzman isim Doğan, yatırımcıların iskontosu azalmış küçük ve orta ölçekli şirketlerden daha çok güvenli iskontolu Yıldız Pazar ve BIST 100 hisselerine yönelmelerinin daha doğru olacağı tavsiyesinde bulundu.