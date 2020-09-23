Borsa İstanbul'da gong sanat için çaldı

23.09.2020 10:09

Borsa İstanbul, İstanbul Modern'in 'Sizin Perşembeniz' ve 'Genç Salı' projelerine sponsor oldu. Sponsorluk kapsamında müze, her perşembe herkese 11.00-17.00 saatleri arasında, salı günleri ise 18-25 yaş arası gençlere 14.00-17.00 saatlerinde ücretsiz olacak.