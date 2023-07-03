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BORCU olanlar DİKKAT! 48 AY Vadeli Borç yapılandırmada SON GÜN bugün!

BORCU olanlar DİKKAT! 48 AY Vadeli Borç yapılandırmada SON GÜN bugün!
03.07.2023 09:41

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Kamu alacaklılarının yeniden yapılandırma sürecinde sona gelindi. Başvuru için son gün bugün. Peki, Yapılandırma başvurusu bugün son mu? Vergi affı borç yapılandırma nasıl yapılır, kimleri kapsıyor? İşte konu hakkında merak edilenler...

Ekonomi Videoları

Borç yapılandırması için son tarihe gelindi. Vatandaşlar bu fırsattan 3 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar yararlanabilecek. Peki, Yapılandırma başvurusu bugün son mu 2023? Vergi affı borç yapılandırma nasıl yapılır, kimleri kapsıyor? Sigorta Prim borcu yapılandırma taksit sayısı kaç? İlk ödeme ne zaman? İşte detaylar...

Prim borçlarını yapılandırma kanunu olarak bilinen 7440 sayılı kanuna göre yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi olan 3 Temmuz pazartesi günü SGK müdürlükleri gece 24.00'e kadar çalışacak.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMAYA DAHİL?

Vergi, sigorta prim borcu, adli ve idari cezalar, belediyelere olan borçlar, su borçları ve öğrenim kredisi borçları... Tüm bu borçlar Yapılandırma kapsamına dahil edildi. 13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira alacağının yapılandırılması söz konusu olacak.

BORÇ YAPILANDIRMASINDA BİR İLK: 48 AY VADE

Bayram tatilinde de başvurular alınabiliyor. İnteraktif vergi dairelerinden başvuru yapılması mümkün olacak. Yapılandırılan borçlar için ödeme kolaylığı da sağlanıyor. Düzenlemeyle BORÇ yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkânı sunuluyor.

5 MİLYONA YAKIN MÜKELLEF YARARLANACAK

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile birlikte 265,4 milyar liralık alacak yeniden yapılandırıldı. Toplam tahsilat 20 milyar lirayı aştı. 5 milyona yakın mükellef borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvurdu.

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