Borçlara 1 yıl erteleme! Yapılandırma için çalışmalar sürüyor...

4 milyon vatandaşın 500 milyar liralık borcuna yapılandırma imkanı için çalışmalar sürüyor. Önce 1 yıla varan erteleme, ardından da uzun vadeli taksitlendirme gündemde. Borçlarda faiz ve ceza indirimi planlanıyor.

Pandeminin yaralarını sarmak için bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar lira civarındaki borcunu kapsayacak. Emlak vergisinden trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçları kapsayan düzenlemeyle ilgili çalışmalar devam ediyor.







Edinilen bilgiye göre, üzerinde çalışılan formüller şöyle:



1 YIL ERTELEME: AK Parti grubu, pandemiye dikkat çekip, "Şu ortamda borçlar yapılandırılıp taksitler hemen başlatılırsa, ödemelerde zorluk yaşanabilir. Bir yıl tüm borçlar ertelensin, daha sonra taksitler başlasın" dedi. Çalışmalar da 1 yıl erteleme üzerine yapılmaya başlandı. Ancak erteleme süresinin 6 ay ya da daha kısa bir süre olması da gündemde. Erteleme sonrası borçların uzun süreli taksitlere bölünmesi planlanıyor.







FAİZ VE CEZALARA İNDİRİM: Kapsamı diğer yapılandırmalardan daha geniş olacak paket ile kamuya ilişkin borçların gecikme faizi, gecikme zammı vb başlıklarında indirime gidilmesi planlanıyor. Ancak bu oranların ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Ayrıca taksitlerini düzenli ödeyecekler ile ilgili her türlü haciz işlemi de durdurulacak.



BORÇLARINI DÜZENLİ ÖDEYENLERE ÖDÜL GELİYOR: Borçlarını düzenli ödeyen vatandaşların ödüllendirilmesi konusu da gündeme geldi. Onlara dönük bir jest yapılması konuşuluyor.



ZÜBEYDE YALÇIN