Bitcoin, Ethereum ve Ripple'da son durum ne?

Haftanın ikinci işlem gününde kripto para piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kurumsal alımların etkisiyle 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören Bitcoin fiyatları, yaklaşık 10,000 dolarlık düşüşle 48 bin dolara kadar indi. Bitcoin fiyatları hafif toparlanarak 50,000 doların üzerine geri döndü. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD hükümetinin, düzenleyici sorumluluklara uyduklarından emin olmak için kripto para piyasa kuruluşlarına ilişkin düzenleme yapabileceğini söyledi.