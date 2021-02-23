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Bitcoin, Ethereum ve Ripple'da son durum ne?

Bitcoin, Ethereum ve Ripple'da son durum ne?
23.02.2021 09:59
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Oyuncu Tansel Öngel’in merak...
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Yakışıklı oyuncu Yunus Emre...
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Müge Anlı’ya konuk olan...
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Gece yarısı görenler şaşırdı!
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Kuruluş Osman 47. bölüm 2....
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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı...
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Kirli işbirliğine bir kanıt...
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Maraşlı 7. bölüm 2. fragmanı
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Türkiye'den İdlib'e kirpi...
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Başkan Erdoğan tarih verdi: 5...
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Yakışıklı oyuncu Ekin Koç’un...
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Karganın, 'Allahü ekber'...

Haftanın ikinci işlem gününde kripto para piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kurumsal alımların etkisiyle 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören Bitcoin fiyatları, yaklaşık 10,000 dolarlık düşüşle 48 bin dolara kadar indi. Bitcoin fiyatları hafif toparlanarak 50,000 doların üzerine geri döndü. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD hükümetinin, düzenleyici sorumluluklara uyduklarından emin olmak için kripto para piyasa kuruluşlarına ilişkin düzenleme yapabileceğini söyledi.


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