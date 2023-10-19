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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023, 19:44 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 19:57

BIST 100 endeksi günü 7.769,03 puandan tamamladı! Peki altının kilogram fiyatı ne oldu?

19 Ekim' de BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 7.728,43 puanı görürken günü 7.769,03 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, ise 1 milyon 832 bin liradan günü kapattı. İşte piyasalarda gün sonu...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 73,62 puan azalarak 7.769,03'ten kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 25,34 puan ve yüzde 0,32 değer kazanarak 7.868,00 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.728,43, en yüksek 7.971,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 azalışla 7.769,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16 ve teknoloji endeksi yüzde 1,51 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 1,46 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 108,95 puan ve yüzde 1,33 düşüşle 8.093,46 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 65'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Petkim, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.956 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.956 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 azalışla artışla 1 milyon 832 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 27,50'den, bileşik getirisi de yüzde 29,39'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,9453 lira, satışta 28,0573 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,9464 lira, satışta 28,0583 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0580, sterlin/dolar paritesi 1,2150, dolar/yen paritesi de 149,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 azalışla 90,3 dolardan işlem görüyor.

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