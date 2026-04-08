Berat Albayrak’ın "Altın" vizyonu: Türkiye altın rezervlerini yurda taşıdı
Yazı Boyutu
Küresel finansal risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'yi "güvenli liman" haline getiren bu öngörülü adım, özellikle FED ve İngiltere Merkez Bankası’ndaki rezervlerin sıfırlanmasıyla tam bağımsızlık yolunda kritik bir eşiği temsil ediyor. Uzmanlar, Türkiye’nin bu hamleyi birçok Avrupa ülkesinden yıllar önce yaparak finansal bir koruma kalkanı oluşturduğuna dikkat çekerken; bugün ulaşılan 766,7 tonluk altın rezervinin 21 milyar dolarlık değer artışıyla milli ekonomiye katkı sağladı.