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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024, 22:41 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024, 22:41

BEDELLİ ASKERLİK HABERLERİ: Bedelli askerlik ücreti ne kadar - kaç para? | (Yeni rakamı MSB açıkladı)

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler dikkat. Bu imkan için ödenecek tutarlar bu aydan itibaren güncellendi. Milli Savunma Bakanlığı da detayları bir açıklamayla duyurdu. Peki; Bedelli askerlik ne kadar? Zamlı bedelli askerlik fiyatı kaç para? İşte MSB'nin açıkladığı yeni bedelli rakamı...

Bedelli askerlik ücreti her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor. Yani memur maaş katsayısı arttıkça ödenecek tutar da artıyor.

Bu ay memur maaş katsayısında yüzde 19.31 olarak gerçekleşen artış, bedelli askerlik ücretine de yansıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı yeni bedelli askerlik ücretini bir açıklamayla duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871 lira 4 kuruş olmuştur" denildi.

8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığı belirtilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

Bedelli askerlik başvurularını 28 Haziran'a kadar tamamlayanlar ise zamsız tutardan ödeme yaptı. Toplam 182 bin 609 lira 4 kuruş ödenerek bedelli askerlik başvuruları gerçekleştirildi.

NASIL BAŞVURULUR?
Bedelli askerlik için başvuru işlemleri kolay. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden; yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan (bu tarih dâhil) istekli olanlar askerlik şubelerinden; kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla müracaat edebiliyor.

ÖDEMELER NEREYE?
Ödemeler de Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine yapılabiliyor.

Yeni bedelli askerlik ücreti yıl sonuna kadar geçerli olacak. 31 Aralık'a kadar başvurularını tamamlayanlar, 217 bin 871 lira 4 kuruş ödeyerek bedelli askerlik yapabilecek. 1 Ocak 2025'ten itibaren başvuranlar ise daha yüksek ödeme yapacak. Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış, bedelli askerlik ücretine yansıyacak.

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