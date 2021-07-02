BDDK son dakika! 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! Faizsiz konut satışı yapan 21 şirket hangileri ve battılar mı?

Son dakika haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Peki, Faizsiz konut satışı yapan 21 şirket battı mı? Faizsiz konut satışı yapan 21 şirket hangileri? İşte detaylar...

Son dakika haberi... Faizsiz konut satışı yapan 21 şirket ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan bu gelişme sonrası "Faizsiz konut satışı yapan 21 şirket battı mı?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, faizsiz konut satışı yapan 21 şirket hangileri? İşte merak edilenler...

FAİZSİZ KONUT SATIŞI YAPAN 21 ŞİRKET BATTI MI?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.

İntibak talepleri reddedilen ve tasfiyelerine karar verilen şirketlerin listesi şöyle:

1 İktisatevim Gayrimenkul AŞ

2 Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ

3 Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

4 Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ

5 Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

6 Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ

7 Yaşamevim Gayrimenkul AŞ

8 HH Aydın Yatırım Holding AŞ

9 İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

10 Varlıkevim Gayrimenkul AŞ

11 İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ

12 İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ

13 Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ

14 Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

15 Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ

16 Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ

17 Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ

18 Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ

19 Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ

20 Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ

21 Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ

21 ŞİRKETİN İNTİBAK TALEPLERİNİN REDDİNE VE TASFİYELERİNE KARAR VERİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağının hüküm altına alınması üzerine Kurul vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması için denetimler gerçekleştirdi.

BDDK'nın yaptığı denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre Kurul, intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin tasfiyesine karar kıldı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.

BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı.

BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti.

Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu.

BDDK AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda (Kanun) 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Kurumumuz tarafından

yapılacağı düzenlenmiştir. Bu bağlamda Kurumumuzun,

12.03.2021 tarihli Basın Açıklamasında, hâlihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 07.04.2021 tarihine kadar Kurumumuza

başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğu ifade edilerek, Kurumumuza başvuruda bulunmayanlar hakkında "İzinsiz faaliyette bulunmak" suçundan

işlem tesis edileceği,

08.04.2021 tarihli Basın Açıklamasında ise, Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile belirlenen başvuru süresinin 07.04.2021 tarihinde sona erdiği ifade edilerek söz konusu sürenin dolmasından önce Kurumumuza intibak talebiyle başvuruda bulunan ve intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine

devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceği,

buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığı hususları kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu çerçevede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yapılan değerlendirmede, ekli listede yer alan şirketlerin intibak şartlarını sağlayamamaları sebebiyle "intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine" karar verilmiş olup, söz konusu 01.07.2021 tarihli 9647 sayılı Kurul Kararı ve 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu bağlamda, ekli listede yer alan şirketler Kanunun 50/A maddesi uyarınca Kurul tarafından atanan tasfiye komisyonu tarafından genel hükümlere göre tasfiye edilecek olup, bahsi geçen şirketlerin 01.07.2021 tarihi itibarıyla tasarruf finansman faaliyetinde bulunma yetkileri bulunmamaktadır. Diğer taraftan, süresi içerisinde intibak talebinde bulunan ve Kurumumuzun 08.04.2021 tarihli Basın Açıklaması ekindeki listede yer alan diğer şirketlerin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.