Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı ve 1000 TL bayram ikramiyesi açıklaması 26.02.2020 17:28

Emeklilerin 1000 TL bayram ikramiyesi kesilecek iddiasına Başkan Erdoğan 'dan yanıt geldi. Azerbaycan dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli ifadeler kullandı. Emekliler için enflasyon zamlarının ardından bayram ikramiyeleri de zamlı olacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.62 olarak belirlendi. Buna göre, emeklilerin ikramiyesi bin liradan bin 116 lira 20 kuruşa toplamda da 2 bin 232 liraya ulaşabilecek. Peki emekliye ikramiye zammı var mı?

Fox TV'de Fatih Portakal'ın yalanlanan emekli maaşlarında kesinti olacak ve 1000 TL bayram ikramiyeleri kesilecek iddialarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın açıklaması haberimizde. Bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği de emekliler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İkramiyeler bayram öncesinde yatırılacak. Ödemenin yapılacağı tarihte kurumdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ KESİLECEK İDDİASI

SSK emeklilik ikramiyelerinin kesileceğine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Böyle bir düzenleme var mı? İlave tedbirler almayı gerektirecek bir durum var mı? Yargı paketi kapsamında Ocak ayı sonunda infaz yasası gelecek demiştiniz. Tarih verebilir misiniz?

Ne onun kaldırılması var, ne ikramiyelerin kaldırılması var. Öyle bir şey yok. Kaldıracaksak bunu benim anons etmem lazım, partimizin sözcüsünün anons etmesi lazım veya Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün anons etmesi lazım. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka.

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' haberiyle ilgili açıklama gelmişti

İşte o açıklama:

Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür:

Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır.

Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

2020 EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Emekli olan vatandaşların büyük bir merakla beklediği konulardan biri de emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı ve bu ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı. Yeni yılın yaklaşmasıyla da aramalar artınca konuya ilişkin bir haber hazırladık.. Son iki yılda 4 bin TL ikramiye alan emekliler henüz net bir tarih belli olmamasına karşın, 2020 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye alabilecekler.

Emekliler için enflasyon zamlarının ardında bayram ikramiyeleri de zamlı olacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.62 olarak belirlendi. Buna göre, emeklilerin ikramiyesi bin liradan bin 116 lira 20 kuruşa toplamda da 2 bin 232 liraya ulaşabilecek.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.