Son Dakika: SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin resmi açıklama geldi! 25.02.2020 12:06

Bazı yayın organlarında çıkan SGK, SSK ve Bağkur'lu emekli maaşı kesilecek mi? Bayram ikramiyesi kalktı mı? Gibi iddialara SGK'dan resmi açıklama geldi. ''Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır'' denildi. Bu bağlamda son iki yılda 4 bin TL ikramiye alan emekliler henüz net bir tarih belli olmamasına karşın, 2020 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye alabilecekler.

İşte o açıklama:

Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür:

Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır.

Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.



FOX TV YALAN HABER YAPMIŞTI

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fatih Portakal'ın sunumuyla ekranlara gelen FOX Ana Haber 24 Şubat haberinde, çalışanlardan da emeklilerden de hazineye zorunlu aktarım olacağı, maaşlı olan herkesin maaşlarında kesinti olacağı ve hazineye katkı sağlanacağı iddia edilmişti.