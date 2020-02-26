Emekliye 1.225 lira | Emeklinin 2020 bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?

Yılın ilk bayram ikramiyesini Mayıs’ta alacak olan emekliler, tutarda artış istiyor. Enflasyon ya da yeniden değerleme artışı gündemde. Buna göre tutar bin 225 liraya çıkabilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Emekliler, bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi alacak. Eğer tutarda artış yapılmazsa, Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira hesaplara yatırılacak. İlk ikramiyeyi Mayıs'ta alacak olan emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor.
NASIL ETKİLER?
2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere bu yıl ödenecek tutar bin liradan bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.
İkramiyeye yeniden değerleme artışı gelirse de bin liralık tutar yüzde 22.58 artışla bin 225 lira 80 kuruşa çıkacak. Emekliler, 2020'de 2 bin 236 lira ya da 2 bin 451 lira bayram ikramiyesi alabilecek.
Dul yetimlerde ise örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek.
FOX VE SÖZCÜ'NÜN YALANI SÖNDÜ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Fox ve Sözcü'nün emeklilere yönelik yalan haberine tokat gibi cevap verdi. Emeklilerden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği, yeniden sosyal güvenlik destek primi kesintisine gidileceği yönündeki haberler yalanlandı.
Açıklamada, "Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, vatandaşlarımızı yanıltma ve kurumumuzu yıpratma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız" denildi.
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