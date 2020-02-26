Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 26 Şubat anlık cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL oldu? 26.02.2020 18:32

Son dönemde altın fiyatlarında dalgalı bir seyir yaşanıyor. Bugün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 526,00 lira, Cumhuriyet altını 2.151,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 323,50 liradan işlem gördü. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan on binlerce vatandaş "Altın fiyatları günü nasıl kapattı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 26 Şubat anlık cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki güncel durum özellikle piyasaların kapanış saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel gün içinde 319,4 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 323,7 liradan tamamladı. Bu kapsamda 26 Şubat anlık cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 323,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 526,00 lira, Cumhuriyet altını 2.151,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 323,50 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 325 BİN 550 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 325 bin lira, en yüksek 327 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 325 bin 550 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 727 milyon 936 bin 802,64 lira, işlem miktarı ise 2.253 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 737 milyon 642 bin 425,70 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, dün koronavirüs (Kovid-19) için aşı ve tedavi konusunda ilerlemeler kaydedildiği yönündeki haberlerin etkisiyle altının ons fiyatında sert düşüş yaşandığını ancak Asya piyasalarında tekrar yukarı yönlü hareketlerin görüldüğünü ifade etti.

Virüsün Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini göstermesi sonucu artan risk algısı nedeniyle altın fiyatlarında sert hareketlerin yaşandığına işaret eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, gram altında ise 320-333 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.