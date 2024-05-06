Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Başkan Erdoğan'ın törende önemli açıklamalarda bulundu.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Kıymetli misafirler, vakıflarımızın değerli temsilcileri, hanım efendiler beyefendiler sizleri hürmetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Sizleri misafir etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Bu yılki vakıf haftamızı 201 vakıf eserinin toplu açılışı ile idrak ediyoruz. vakıf kültür varlıklarımız ülkemize hayırlı olsun.

Bizden önce 1996-202 yılları arasında 56 eser restore edilirken vakıflar genel müdürlüğümüzün nasıl bir başarıya imza attığı görülecek. Dünya üzerinde nerede bize ait miras varsa oraya ulaşıp çıkarıyoruz. 21 yılda gönül coğrafyamızdaki 5 bin 500 eseri yeniden ayağa kaldırdık.





İŞ ADAMI KIZILASLAN'A ÖDÜL TAKDİMİ

Ecdadın emanetlerine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzü tebrik ediyorum. Bugün aynı zamanda vakıf insanı olarak Bayram Kızılaslan kardeşimize de ödülünü takdim ediyoruz. İş adamı kimliği yanı sıra hayır sever kardeşimiz 6 Şubat'ta ağır hasar alan Malatya Yeni Camii'nin yapım masraflarını üstlendi.

TÜRKİYE GAZZE'YE EN FAZLA YARDIM GÖNDEREN ÜLKE OLDU

Vakıf medeniyetimizin oluşumunda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Sadece vakıf eserlerinin korunmasında değil kültürel hizmetlerden burslara, cemaat yardımlarına kadar genel müdürlüğümüz iftihar kaynağımız olan çalışmalara imza atıyor. Toplam 50 bin evladımız vakıflarımızdan burs veya eğitim yardımı alıyor. Vakıflarımızın Gazzeli kardeşlerimize el uzattığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Gazze'ye yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. 50 bin tona ulaşan yardım miktarı ile Türkiye Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke oldu.





SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLACAĞIZ

İyice canileşen İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu yükseltiyoruz. 54 ürüne ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren tüm ürünlerde ihracat ve ithalatı durdurduk. Soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. 15 bini çocuk 35 bin kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Filistin halkının en zor günlerinde yardımına koşan milletimiz insanlığında vicdanı oldu. İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese veya görse de çarpıtsa da Türkiye Gazze sınavını en başarılı veren ülkedir. Bunda gönüllü kuruluş ve vakıflarımızın büyük payı var. Mazlumlara destek olan herkesi tebrik ediyorum.

Bir şehri imar etmek gönülleri de fethetmektir. Vakıflarımız şehirlerimizin imarı yanı sıra fethettiğimiz şehirlerdeki halkın gönlünü kazanmamızda en önemli kurumlardır. Atalarımız vakıf kurarak birbiri ile yarışmış kimseyi çaresiz bırakmamıştır. İhtiyaç sahiplerine yardımı esirgemeyen vakıflarımız milletimizin huzur ve güveninin teminatı olmuştur.





VAKIF HİZMETİ İSLAM MEDENİYETİNİN ÖZÜDÜR

İnsana hizmet İslam medeniyetinin özünü oluşturur. Vakıflarımız şanlı tarihimizde göç eden leylekler için, köprüler için, hatta ağaçlar için nice vakıflar görüyoruz. Vakıf faaliyeti öyle hassas yürütülmesi gereken iştir ki kişiye cennet kapılarını da açabilir cehenneme de sürükleyebilir.

Vakıf malına gösterilen bu özenin kamuya dair tüm işlerde örnek olması gerektiğine inanıyorum. Vakıf eserleri nasıl bize ecdat emaneti ise kamu malı da milletin emanetidir. Kamu malı ve kamu görevi böyle yüksek şuurla yerine getirilirse faydalı olur. Millete hizmet yolunda üşengeçliğe, kaprislere, bugün git yarın gel sorumsuzluğuna yer yoktur. Bulunduğumuz tüm makamları aziz milletimize borçluyuz. Millete büyüklenmek yukarıdan bakmak, efendilik taslamak, sorunlarını görmezden gelmek kabul edilemez. Kamu malına el uzatmak ihanete eş değerdir. Yönetim mevkiindekilerin vazifelerini yerine getirme noktasında hiçbir bahanesi olamaz.





'MUHASEBE' MESAJI



Eksi Türkiye manzaralarını milletimize yaşatmamakta kararlıyız.



Son dönemde artan serzenişlerin farkındayız, tespit ettiğimiz tüm eksiklerin, hataların, varsa ihanetlerin üzerine bundan sonra daha kararlı gideceğiz. Kamu hizmetlerinin kusursuz sunulması için her türlü tedbiri alacağız.

CAMİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kariye Camii dronla görüntülendi. Görüntüde, Fatih Edirnekapı'da bulunan caminin restorasyon sonrası kavuştuğu yeni görünüm göze çarpıyor.

Caminin kuş bakışı izleniminin yer aldığı görüntüde, çevresindeki yeşil alanlar dikkati çekiyor.

RESTORASYON 4 YIL SÜRDÜ

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.

1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

MOZAİK VE FRESKLER KORUNDU

Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekandaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale geldi. Restorasyon işlemleri devam ederken müze olarak ziyarete açık tutuldu. Restorasyonda tarihi caminin içinde yer alan mozaik ve fresklerin özgünlüğünün korunduğu ifade edildi.

Büyük İstanbul depremlerinin tanığı Kariye Camii, farklı dönemlerde geçirdiği büyük inşa ve restorasyon çalışmalarından sonra bugünkü halini aldı. Dışarıdan bakıldığında taş ve tuğla duvarlarıyla sade bir yapı gibi görünen Kariye asıl mimari değerini çerisindeki mozaik ve dekoratif öğelerden alıyor. Yıkılan kubbesi ahşaptan yapılarak üzeri alçı ile kaplanmıştı, kubbesinin sadece kasnağı orijinal olarak bugüne gelebildi.

6'ncı yüzyılda inşa edilen Kariye Kilisesi, İstanbul'un fethinin ardından 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla 79 yıl önce müzeye çevrilen Kariye Camii bugün yeniden camii olarak ibadete açılacak. Açılış öncesi camiinin ibadet alanını ve minberini görüntüledi.

1875'te Sultan Abdullaziz'in yaptırdığı başta Enver Paşa, Mareşal Fevzi Çakmak, Türkiye'deki ilk akciğer hastalıkları kürsüsünü kuran Tevfik Sağlam, tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve yazar Mehmed Rauf'un da mezun olduğu Gülhane Parkı karşısındaki Soğukçeşme Askeri Rüştiye Binası da 33 bina ile birlikte restore edildi. Bir ara Mekteb-i Mülkiye olarak kullanılan bina, daha sonra adli tıp ve morg oldu, 12 Eylül'den sonra Devlet Güvenlik Mahkemesi, sonra İstanbul Çocuk Mahkemeleri oldu. Şimdilerde ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü olarak kullanılıyor.



İstanbul'da restorasyonun ardından yeniden hizmete alınacak Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlüklerine ait 33 eserden bazıları şunlar:

Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi, Muradiye Camii, Muhtesip İskender Ağa Camii, Bostani Ali Camii, İstanbul-Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Külliyesi"nde İmaret (Eyüp İmareti), İstanbul-Eyüpsultan Arpacı Hayrettin Camii, Hz.Cabir Camii (Koca Mustafapaşa Camii) Şile Çavuş Ahmet Camii, Üsküdar Altunizade İsmail Zühtü Paşa Camii, Kazasker Abdulkadir Efendi Camii, İskele Camii, Şeyh Devati Camii, İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi, Pervititch Evi, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi.