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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024, 20:00 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024, 20:01

Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı! Bin şirket mercek altında!

Kâr patlaması yaşarken vergi beyanı düşük olan 1.000 mükellefin ödediği verginin yüzde 5’in altında olduğu tespit edildi. Maliye, bu şirketlere vergi incelemesi başlatma kararı aldı.

Enflasyon ortamında kârına kâr katıp, iş vergiye gelince ödemeyen şirketler mercek altına alındı. Özellikle gıda perakende, inşaat, otomotiv, maden ve beyaz eşya sektörü gibi sektörlerde vergi dışı bırakılan kazancın yüksek olduğunu tespit eden Hazine ve Maliye Bakanlığı, harekete geçti. Kârlılığı yüksek olduğu halde vergi beyanı düşük olan yaklaşık 100 bin mükellef analiz edildi. Mükelleflerin faaliyet gösterdikleri sektör içerisindeki vergi yükü ve kârlılık oranları kıyaslaması yapıldı.

%5 BİLE ÖDEMEMİŞLER!
Analiz sonucunda, faaliyet gösterdiği sektörde emsallerine nazaran, kazancı yüksek olduğu halde vergi beyanı düşük olan yaklaşık 1.000 mükellef tespit edildi. Bu mükelleflerin ödediği verginin yüzde 5'in dahi altında olduğu görüldü. Maliye, şirketlere vergi incelemesi başlatacak. Vergi kayıp ve kaçağına bağlı olarak incelemeye alınacak mükellef sayısının artması bekleniyor.

İHBARLAR DEĞERLENDİRİLDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatı üzerine Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı özellikle pandemiden sonra sektörel ortalamaların üzerinde kâr elde ettiği halde düşük vergi beyanında bulunan mükellefleri inceliyor.

Edinilen bilgiye göre, incelemeye alınacak mükelleflerin risk analiz sisteminde yer alan senaryolara ve risk kriterlerine takılan orta ve büyük ölçekteki gerçek /tüzel mükellefler, kayıt dışılığın yüksek olduğu sektörler ile haklarında ihbar ve şikâyet bulunan mükelleflerden oluşacağı öğrenildi. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve Hazine'nin kaynaklarının etkin kullanımı için Maliye'nin vergi incelemeleri sahada hız kesmeden devam edecek. Vergi müfettişleri, kazançları ile harcamaları uyumlu olmayanlara, hileli KDV oranları uygulayarak haksız kazanç sağlamaya çalışanlara ve kayıt dışı işlemlerde bulunanlara yönelik olarak da incelemelerine devam ediyor.

1.000 MÜFETTİŞ SAHADA
Vergi Denetim Kurulu'na bağlı yaklaşık 1000 vergi müfettişi kayıt dışı ile etkin ve yerinde mücadele için sahaya inmişti. Birçok sektörde yerinde incelemeler başlatılmıştı. Vergi beyanlarında gerçeği yansıtmayan maliyetlere yer veren veya hatalı maliyet hesaplaması yapan firmalar sürekli gözetimde olacak.

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