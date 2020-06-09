Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, yeni tip koronavirüs salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi. Kovid-19'a karşı yeni ekonomik desteklerle ilgili de açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Çalışanlarını, kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan: İşverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz
09.06.2020 20:06
- Başkan Erdoğan: İşverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz
- Borsaya yatırım yapmak isteyenler için önemli tavsiyeler! Hisse alırken nelere dikkat etmeliyiz? |VİDEO
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatıldı! İstihdam Kalkanı Paketinde neler var? |Video
- Destek ödemeleri başladı
- Son dakika: Brent petrolün varil fiyatı 40 doları aştı! | 9 Haziran 2020 brent petrol fiyatları
- Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Takas ve saklama hizmetleri için Euroclear Bank ile iş birliği
- Son dakika: Bakan Kurum duyurdu: O termik santrallere çalışma ruhsatı verildi! |VİDEO
- Altın fiyatları yükselecek mi? Altına yatırım yapılır mı? Uzman isimden flaş uyarı!
- Son dakika: 400 milyon TL'lik yatırım desteği! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu!
- İstanbul'da "taklit saat" operasyonu! Piyasa değeri 3 milyon lira değerinde 6 bin 88 adet saat ele geçirildi |VİDEO
- Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor |VİDEO
- Memur ve memur emeklisine çifte kazanç: En az 3.677 TL maaş! 500 TL aile yardımı ve 5 aylık enflasyon farkı zam oranı