Başkan Erdoğan: İşverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz

09.06.2020 20:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, yeni tip koronavirüs salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi. Kovid-19'a karşı yeni ekonomik desteklerle ilgili de açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Çalışanlarını, kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz." dedi.