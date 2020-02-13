Bankaların Emekli promosyon yarışı! Hangi banka emekliye ne vaat ediyor? 13.02.2020 10:39

2020 Emekli promosyon ödemeleri için bankalar vaatlerine devam ediyor. Bankalar 2020 yılı için emeklilere yapacağı promosyon ödemelerinin haricinde çeşitli kampanyalar ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Söz konusu uygulama ile emekliler maaşları için 3 yıl süresince bankalarla sözleşme imzaladı ve karşılığında 300 TL ile 1000 TL arasında promosyon ödemelerini aldı. Peki hangi banka emekliye ne vaat ediyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı. İşte bankaların promosyon vaatleri...