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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024, 16:15 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024, 16:15

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: "Kalıcı olarak düşecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir televizyon kanalının canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Enflasyonun düşmeyeceğini söyleyenlere karşı, "Bugün gelinen noktada yüzde 75,4 yüksek bir enflasyon ama geçmiş 12 ayı yansıtıyor. Gelecek yıl dezenflasyonist maliye politikası uygulayacağız. Enflasyon kalıcı olarak düşecek ama bütün aktörlerin sabırlı olması lazım, biz de kararlıyız." dedi. Şimşek, net rezervlerin artıya geçtiğini belirterek, "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var." dedi. Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'nın Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade eden Şimşek, "60 milyar doların üzerinde kaynağı Türkiye'ye kanalize edecekler, sırtımızı sıcak kaynağa dayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

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