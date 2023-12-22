Milyonlarca çalışanın gözü işçi ve işveren tarafının ilk defa asgari ücret teklifini dile getireceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına çevrildi.



Asgari ücrete ilişkin beklenti 16 bin lira ile 17 bin lira arasında olup, yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

TEKLİFLER AÇIKLANACAK

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşirken, üçüncü toplantının bu hafta yapılması bekleniyor. Üçüncü toplantıda işveren ve işçi tarafı, TÜİK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaya koyduğu raporları da dikkate alarak ilk kez asgari ücret teklifini açıklayacak.

Asgari ücret yüzde 35 zam yapılması durumunda 15 bin 392 TL, yüzde 50 zam yapılması halinde ise 17 bin 103 liraya yükselecek. Ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek.

HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR ÜCRET SEVİYESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'deki 2024 yılı bütçeleri kapsamından açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2023 yılında 11 bin 402 liraya yükselttiklerini anımsattı. Işıkhan, 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'ta çalışmalarına başladığını belirterek, "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTIYOR

Sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alındığı işsizlik maaşı da yeni yılda artacak. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de yükselecek.

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında artacak. İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak. Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkileyecek.