SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023, 10:29 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023, 10:50

Asgari ücrette milyonların gözü üçüncü toplantıda! Rakam masaya geliyor: Taraflar tekliflerini açıklayacak

Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı üçüncü toplantıya çevrildi. Toplantıda işveren ve işçi tarafının ilk kez teklifini açıklaması bekleniyor. En son 18 Aralıkta toplanan asgari ücret komisyonunun 3. toplantısını bu hafta yapması bekleniyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından işsizlik maaşı, kıdem tazminatı gibi birçok kalemde daha rakamlar değişecek

Milyonlarca çalışanın gözü işçi ve işveren tarafının ilk defa asgari ücret teklifini dile getireceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına çevrildi.


Asgari ücrete ilişkin beklenti 16 bin lira ile 17 bin lira arasında olup, yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

TEKLİFLER AÇIKLANACAK

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşirken, üçüncü toplantının bu hafta yapılması bekleniyor. Üçüncü toplantıda işveren ve işçi tarafı, TÜİK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaya koyduğu raporları da dikkate alarak ilk kez asgari ücret teklifini açıklayacak.

Asgari ücret yüzde 35 zam yapılması durumunda 15 bin 392 TL, yüzde 50 zam yapılması halinde ise 17 bin 103 liraya yükselecek. Ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek.

HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR ÜCRET SEVİYESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'deki 2024 yılı bütçeleri kapsamından açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2023 yılında 11 bin 402 liraya yükselttiklerini anımsattı. Işıkhan, 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'ta çalışmalarına başladığını belirterek, "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTIYOR

Sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alındığı işsizlik maaşı da yeni yılda artacak. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de yükselecek.

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında artacak. İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak. Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkileyecek.

SIRADAKİ VİDEO
Asgari ücrette zam aralığı netleşti! Kulislerde konuşulan rakamlar neler? Uzman isim A Haber'de açıkladı
22.12.2023Cuma
Emekliler Dikkat ❗ Zam İçin Yeni Oran Çıktı: Kim, Ne Kadar Alacak? 💰 İşte 2024 Zamlı Maaş Listesi 🎦▶️
21.12.2023Perşembe
MB'nin faiz kararına piyasalar nasıl tepki verdi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
21.12.2023Perşembe
Merkez Bankası açıkladı! Kredi kartı faizlerinde artış yok
21.12.2023Perşembe
Merkez Bankası faiz artırdı!
21.12.2023Perşembe
Bunlar da Var
Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr’ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti’deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel’li CHP hakkında bomba açıklamalar 36:18
Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini takvim.com.tr'ye bozdu!
22.12.2023Cuma
Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi! 01:56
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi!
22.12.2023Cuma
Ataşehir’de park halindeki otomobilin içinde ceset bulundu 03:29
Direksiyonda kriz!
22.12.2023Cuma
Abdulkadir Selvi A Haber’de Özgür Özel’i yerden yere vurdu: Bakan Güler’i tehdit etmek senin haddin mi? İmamoğlu’nun yanında el pençe duran adamsın 04:48
Abdulkadir Selvi A Haber'de Özgür Özel'i yerden yere vurdu!
22.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA