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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023, 10:28 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023, 11:06

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?

Yeni yıl yaklaşırken; emeklilerin gündemine ikramiye ve zamlar oturdu. Gözler ikramiye için önümüzdeki haftaya, Ocak zamları için ise enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak'a çevrildi. Peki; Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Yeni yıl yaklaşırken; emeklilerin gündemine ikramiye ve zamlar oturdu. Gözler ikramiye için önümüzdeki haftaya, Ocak zamları için ise enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak'a çevrildi.

TBMM Genel Kurulu, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek.

Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurul'da, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeren torba teklifin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.

HIZLA ÖDENECEK
TBMM Genel Kurulu'nda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor. Düzenleme yasalaşınca Başkan Recep Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından da ödemeler gerçekleştirilecek. İkramiyenin yatırılması için 17-28 Ocak'taki aylık ödemeleri beklenmeyecek. Hızla ödemeler tamamlanacak.

KİMLER ALACAK?
Ekim ödeme döneminde gelir/ aylık ödenen çalışmayan emekliler ve çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın dul ve yetimler ikramiyeyi 11-14 Kasım tarihleri arasında almıştı. Çalışmayan emeklilere 5 bin lira, ölüm aylığı alanlara hisseleri oranında, iki aylık birden alanlara en fazla ödeme yapılan dosya üzerinden ödeme yapıldı. Bu ödemeden yararlanamayan çalışan emekliler ise yeni düzenleme kapsamında 5 bin lirayı alabilecek.

4.7 MİLYON KİŞİ ALACAK
Sayıları yaklaşık 4.7 milyon olan çalışan emekliler de bu ikramiyeden yararlanabilecek. Bu arada eşinden aldığı ölüm aylığı kapsamında ikramiye verilen çalışan emeklilerin, yeni düzenleme kapsamında ödemelerinin 5 bin liraya tamamlanıp tamamlanmayacağı da merak konusu oldu. Konunun yönetmelik ile belirleneceği ifade ediliyor.

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