Asgari ücrete yeni model! Yol haritası netleşiyor! Çalışmalar Aralık ayında başlıyor

Yeni asgari ücret için düğmeye basıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatılırken; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında toplanması için de hazırlık yapılıyor. Çalışmalar sırasında enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek.







BU YIL DA 2 ZAM OLDU

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in "Emin olun enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz" şeklinde açıklaması ise asgari ücretin yıllık değil 6 aylık belirlenebileceği yorumlarına yol açtı.







Bu durumda memurlar ve emekliler gibi asgari ücretlilere de Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yapılabilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu durumda, yılda 2 kez toplanıp 6 ay geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Bu yıl da asgari ücrete 2 kez zam yapıldı.







Geçtiğimiz yıl net 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücret, bu yıl Ocak'ta 4 bin 253 lira 40 kuruşa, Temmuz'da 5 bin 500 lira 35 kuruşa çıktı. Geçen yıla göre kümülatif artış oranı yüzde 94.60'ı buldu.







KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Asgari ücretin etkileyeceği bazı alanlar şöyle:

İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.

Asgari ücretle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı yükselecek.

Asgari ücretlinin hastalandığında aldığı rapor parası artacak.

Doğum yapan annelere izin sırasında verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar değişecek.







İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan annelere yapacağı ödeme de yükselecek.

Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak.

Sigorta, Genel Sağlık Sigortası primleri artacak.

Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar değişecek.