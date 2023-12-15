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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023, 17:55 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023, 18:24

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı A Haber'de kulislerdeki senaryoları aktardı

Asgari ücret için pazarlık masası ilk olarak 12 Aralık Pazartesi günü toplandı. Taraflar ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yaptı. Toplantısı farklı iş kollarından 4 kişi katıldı. 2. toplantı 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nuda tarafların talepleri ne? İlk toplantıda kim ne dedi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Konuşulan zam oranları neler, tarafların talepleri ne? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında sosyal güvenlik Uzmanı Ali Duman verdi.

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