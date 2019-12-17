Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı başladı! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? |Video 17.12.2019 14:46

Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Komisyon, üçüncü kez toplandı. Toplantıda, TÜİK temsilcilerinin bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. Gözler dördüncü ve son toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Asgari ücret görüşmeleri ne oldu, bitti mi? 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı ne zaman?

Asgari ücret 2020 zammı için milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. Peki, Asgari ücret görüşmeleri ne oldu, bitti mi? 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı ne zaman? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk iki toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, üçüncü toplantısını bugün TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Dördüncü ve son toplantı ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor. Son toplantının ardından 2020'de geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklanacak.

2020 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

2020 Asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Zam merakla beklenirken, 3 formül üzerinde duruluyor.

TİSK:

İşgücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyon dikkate alınsın.

Asgari ücret desteği 2020'de 200 lira olarak ve tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayarak devam etsin.

SGK işveren desteği yüzde 5'ten 6'ya yükseltilsin. Bu oran toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulansın.



TÜRK-İŞ:

Net 2 bin 578 liranın altında pazarlık yapmayız.

BİRİNCİ TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından çalışma programı belirlendi.

Komisyonun ikinci toplantısının 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantısının 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılırken, son toplantının ayın son haftası Bakanlıkta yapılması konusunda mutabık kalındı.

İKİNCİ TOPLANTIDA NE OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türk-İş'te toplanan komisyon, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.

İşçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ile işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç'un yer aldığı toplantı 1 saat 40 dakika sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Önder, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda iki bakanlık ve TÜİK temsilcilerinin ekonominin genel durumuna ve istihdama ilişkin verileri paylaştığını bildirdi.

TÜİK'in bugünkü toplantıda bir çalışanın belirli kaloriler dikkate alınarak yaptığı gıda harcaması rakamını komisyonla paylaşmadığını belirten Önder, bu rakamın asgari ücret rakamı olmadığının altını çizdi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.