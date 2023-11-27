Son dakika haberleri... Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak.

4 ÜYE ASGARİ ÜCRETLİ

Türk-İş, 15 kişilik komisyonda yeri alacak 5 üyesinin 4'ünün farklı mesleklerden asgari ücretliler olacağını açıkladı. Konfederasyonun Genel Başkanı Ergün Atalay, "Komisyonda 5 kişilik Türk-İş heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. Türk-İş yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek" şeklinde konuştu.

'ENFLASYONA EZDİRMEMEK İLKEMİZ'

Aralık ayında işçi ve işveren temsilcilerini davet ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacaklarını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah. Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Çalışma hayatıyla ilgili sorunlar varsa biz de bu sorunları çözmek için gayret edeceğiz, daha müreffeh bir ülke için" şeklinde konuştu.

PAZARLIK HANGİ RAKAMLA BAŞLAYACAK?

Yapılan açıklamalar çerçevesinde yeni asgari ücret belirlenirken 2023'ün ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE yüzde 37.76 seviyesinde çıkacak. Bu oran yansıtılırsa net asgari ücret 11 bin 402 liradan 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak. Buna göre brüt asgari ücret 18 bin 479 liraya çıkarken, halen 15 bin 762 lira olan işverene maliyeti ise 21 bin 713 liraya yükselecek. Refah payının eklenmesiyle bu tutarlar daha da artacak.

MEMUR ARTIŞI GELİR Mİ?

Memur maaşlarına Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 seviyesinde zam yapılması beklenirken, bu artışın da asgari ücrete yansıtılabileceği belirtiliyor. Bu durumda yeni asgari ücret net 17 bin 103 lirayı bulacak.

TÜRK-İŞ VERİLERİ NE DİYOR?

Türk-İş'in Ekim ayı araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 803 lira çıktı. Toplantılarda Türk-İş'in bu tutarı masaya taşıması bekleniyor. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 56.13'lük bir artış ortaya çıkacak. Bu durumda brüt ücret 20 bin 944, işverene maliyet de 24 bin 610 liraya ulaşacak.

YIL BOYU GEÇERLİ OLACAĞI DİKKATE ALINACAK

Asgari ücret yıllık olarak belirleniyor. Ancak hem 2022'nin hem de bu yılın Temmuz aylarında asgari ücrete ara zam yapıldı. 2023 yılına yüzde 54.66'lık artışla 8 bin 506 liradan başlayan net asgari ücret, geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 liraya ulaştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yapacağı toplantıda yeni ücreti belirlerken 2024 yılı boyunca uygulanacağını dikkate alarak karar verecek.

Ancak istenirse yine bir ara zam mümkün olacak. Tabii bu da önümüzdeki yıl içerisinde değerlendirilecek.