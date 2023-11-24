Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için geçen ay bir defalık 5 bin lira ilave ödeme kararı almıştık. Kanun teklifimiz TBMM'den geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.

Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de içimize sinmeyen bir durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin de yer aldığı emeklilerimizde gönül kırgınlığına neden olduğunu fark ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlıklarımıza gerekli düzenlemenin yapılması talimatını verdim.



Bakanlarımız çalışmalarını bugün itibarıyla tamamladı. Kanun teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve bağkurlu esnaf emellilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin tek seferlik 5 bin liar ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız."