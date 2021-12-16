Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücretin ne kadar olacağını çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kritik 4. toplantısı bugün saat 11.00'de Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Asgari ücret artışı hemen hemen herkesin maaşını etkiliyor. Dolayısıyla çalışanlar asgari ücretli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete yönelik vergi indirimi, prim desteğine yönelik çalışmayı tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüksek asgari ücret zammı sözü verirken 2022 yılı ücretlerine yönelik zam artışı beklentisi yüzde 40'ı geçti. Vergi, prim desteğiyle net ücretin 4 bin lirayı geçmesi bekleniyor. İşte 2020 asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler.