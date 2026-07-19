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İzmir'de direksiyon başında öldürülen Özcan Gizay cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

İzmir'de direksiyon başında öldürülen Özcan Gizay cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

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İzmir'in Konak ilçesinde otomobilinde ilerlerken husumetlisinin peşinden koşup açık pencereden bıçaklaması sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Özcan Gizay cinayetine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Kuruçay Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan M.E., yol kenarında beklediği sırada evli ve 2 çocuk babası Özcan Gizay'ın otomobiliyle sokaktan geçtiğini gördü. M.E., elindeki bıçakla hızla hareket halindeki araca doğru yöneldi.

Peşinden Koşup Camdan Bıçakladı

Yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde; şüpheli M.E.'nin hızlanan otomobilin peşinden koştuğu görülüyor. Gözü dönmüş saldırgan, hareket halindeki aracın açık olan şoför mahalli penceresinden elindeki bıçakla hamle yaparak direksiyon başındaki Özcan Gizay'ı göğsünden yaraladı.

Fenalaşınca Park Halindeki Araca Çarptı

Göğsüne aldığı darbenin ardından aracıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Gizay, kısa süre sonra kan kaybından fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, sokak üzerinde park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Çarpışma sesini duyarak dışarı çıkan vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil Zanlısı Tutuklandı

Olayın ardından suç aletiyle birlikte kaçan şüpheli M.E., İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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