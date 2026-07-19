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Konya'da yol ortasında kavga!

Konya'da yol ortasında kavga!

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Konya’nın Ilgın ilçesinde trafikte iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve tarafların birbirine acımasızca yumruklarla saldırdığı kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yol Ortasında Yumruklar Konuştu

Olay, Ilgın ilçe merkezi Konya-Afyonkarahisar kara yolu üst geçidi yan yolunda meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan sürücüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Araya Girenler Ayıramadı

Araçlarından inen taraflar yol ortasında birbirine saldırdı. Çevredeki diğer sürücüler ve vatandaşlar kavgalı grubu ayırmak için büyük çaba sarf etti ancak öfkeli tarafları sakinleştirmek bir süre mümkün olmadı.

O Anlar Kamerada

Trafik akışını da aksatan o tehlikeli ve gergin anlar, trafikte bekleyen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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