A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşün piyasadaki son durumlarını değerlendirdi. Memiş, gümüşün son zamanlarda altına göre iki kat fazla kazandırdığının altını çizdi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı açıkladı: Gümüş altına oranla iki kat fazla kazandırdı
23.07.2020 01:03
- Altın ve Para Piyasaları Uzmanı açıkladı: Gümüş altına oranla iki kat fazla kazandırdı
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