Türkiye ekonomide spekülatif ve art niyetli saldırılara pabuç bırakmadı! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

21.07.2020 16:26

Başkan Erdoğan, "2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 180,8 milyar dolara ulaştırdık. Dış ticaret açığımız yüzde 53,7 oranında azalmıştır. İhracata yönelik yeni destek paketleriyle 6,1 milyar lira destek sağladık. " dedi. Erdoğan, "Ekonomimiz kur saldırılarının ve yaptırımların hedefi oldu. Mücadele kapsamında bağışıklık sistemi güçlendiriyoruz. Spekülatif ve art niyetli faaliyetler kapsamında önlemleri alıyoruz. " açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamaları şu şekilde:



Yatırımlarda 2018 ve 2019 yıllarında 2,3 trilyon tutarına ulaştık. Salgın dönemi dahil 180 günlük icraat programlarında 2 bin 384 eylemin yüzde 93'ünü tamamladık. 2019-2023 dönemini kapsayan temel politika belgemizi açıkladık. Yüksek teknoloji üreten firmalarımıza yönelik risk sermayesi fonu oluşturduk. Lojistik merkezleri ve kombine yük taşımacılığında büyük ilerleme sağladık. Küresel yenilik endeksinde ülkemizi üst sıralara taşıyacak yol haritamızı da hazırladık.



ART NİYETLİ GİRİŞİM KANALLARINI TIKADIK

Ekonomimiz kur saldırılarının ve yaptırımların hedefi oldu. Mücadele kapsamında bağışıklık sistemi güçlendiriyoruz. Spekülatif ve art niyetli faaliyetler kapsamında önlemleri alıyoruz. Özel sektör için uzun vadeli ucuz ve sürdürülebilir finansman modeline sahip ekonomi hedefliyoruz. Orta vadeli programda enflasyon-kur-faiz sarmalına karşı tedbirleri genişlettik. Enflasyonla topyekun projesini hayata geçirdik. Swap piyasasında aldığımız önlemlerle art niyetli girişim kanallarını tıkadık. Türk banklarının kendi aralarındaki döviz işlemlerini yabancı bankalara ihtiyaç kalmaması için çalışmalar yaptık. Sektörlere sağladığımız finansman desteklerine ilaveten otomobil, mobilya, konut ve beyaz eşyada ÖTV ve KDV indirimleri yaptık. KOBİ'lerimizin alacaklarını devlet destekli haline getirdik. Sera finansman paketini devreye aldık. Katma değerli, istihdama dayalı üretim modeli için hammadde ve ara malı imalatı 40 milyar liralık ivme paketini hayata geçirdik. Bu dönemde yüzde 24'e kadar çıkan faizi 8,25 seviyesine indi. İç borçlanma faizini yüzde 25'ten yüzde 9'a kadar gerilettik. Spekülatif ataklarla yüzde 25'in üzerine çıkan enflasyonu tek haneye indirdik.







Vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesini temin ettik. Haziran ayında tarihi bir rekorla 200 binden fazla ailemizin konut sahibi olmasını sağladık. Yerli sermayeli kredi derecelendirme şirketini faaliyete geçirdik. Türkiye Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandırdık. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için dövizli bireysel emeklilik sistemini başlattı. Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nü kurduk. 2020'de kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek miktarı 50 milyar liraya çıkardık. 40 milyar liralık sosyal güvenlik kurum prim ödemesini erteledik.





İHRACATTA SIÇRAMA

2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 180,8 milyar dolara ulaştırdık. Dış ticaret açığımız yüzde 53,7 oranında azalmıştır. İhracata yönelik yeni destek paketleriyle 6,1 milyar lira destek sağladık. Eximbank ihracatçılarımıza 90,2 milyar dolar tutarında destek verdi. Kadın ve genç girişimciler için pek çok projeyi hayata geçirdik. İhracatçılarımızın dünyanın her noktasında daha aktif olması için 11 bin 655 iş insanımıza yeşil pasaport vererek vizesiz seyahatin yolunu açtık. Elektronik ticaret için ülkemizin ilk elektronik ticaret verilerini açıkladık. İlk veriler 136 milyar olarak gerçekleşmiştir. Son iki yılda toplam 1 milyon 187 bin esnafa 62,5 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldı. Yüksek katma değerli, yüksek teknolojiyi üretim ve ihracatı teşvik için İstanbul'da özel bölge kurduk. Temassız ticaret yöntemini geliştirerek ticaretimizin kesintisiz sürmesini sağladık.