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Altın ne kadar? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın ne kadar? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
19.08.2021 11:25 - Son Güncelleme: 19.08.2021 11:27
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Altın fiyatları 19 Ağustos! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? Altında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatları hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Altında yaşanan düşüş trendinin devam ettiği görülüyor. Peki; 19 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum!


19 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
484,59
487,92
%-0,14

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
485,14
485,20
%-0,09

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.780,45
1.780,73
%-0,50


ÇEYREK ALTIN FİYATI
776,46
793,54
%-0,09

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.104,92
3.163,51
%-0,09


YARIM ALTIN FİYATI
1.547,61
1.586,61
%-0,09

ZİYNET ALTINI FİYATI
3.104,92
3.163,51
%-0,09


ATA ALTIN FİYATI
3.229,00
3.280,00
%-0,15

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
266,47
320,10
%-0,17


22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
438,72
459,68
%-0,18
GREMSE ALTIN FİYATI
7.829,00
8.006,00
%-0,14

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