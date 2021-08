Adeta harp alanı! Altın fiyatları dur durak bilmiyor! İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı

Tefe koyup çalacak etraf adeta harp alanı! Altın fiyatları dur durak bilmiyor! Agresif yükseliş öncesi güzergahı mümkün mertebe.... 'Yastık altı yatırımı' olarak tarif edilen altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara çevrildi. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 artışla 485,20 liradan tamamladı. Son gelişmeler ışığında analistler ve uzmanlar, fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda görüşlerini aktardı. Bu yorumlar, altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından heyecanla okunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi.

Söz konusu düşüşün yatırımcıyı tuzağa çekmek olduğunu söyleyen Memiş, "Bu düşük fiyatlamaların kalması çok zor. Bu sebeple panikle satış pozisyonu almayın" dedi.

Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha kuvvetli gelmesi FED'in varlık alım programını beklenenden daha erken azaltmaya başlayacağına dair endişeler altında sert düşüşe neden oldu. Gram altın 30 lira birden değer kaybetti.

"DÜŞÜŞLERİN NEDENİ YATIRIMCIYI TUZAĞA ÇEKMEKTİR"

Altında yaşanan düşüşten sonra yatırımcıların panik yaptığı için korku satışları gerçekleştirdiğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gram altında neredeyse 30 liralık bir değer kaybı gördük. 480 lira seviyesinden 450 lira seviyelerine kadar geriledi.

"PANİKLE SATIŞ POZİSYONU ALMAYIN"

Yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyaran Memiş, "Ons altın 1960 dolar seviyesinden 1677 dolar seviyesine sert bir şekilde geriledi. Ancak geçen hafta 1832 dolar seviyesine kadar yükseldiğini de gördük.

Bu sebeple panikle satış pozisyonu almamalı. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmek iyidir. Demek ki burada her baskılanma, her düşüş yeni bir yükselişin habercisi olacaktır. Sonbaharda enflasyonun etkilerini daha çok hissedeceğiz. Dolayısıyla bu düşük fiyatlamaların kalması çok zor.

YIL SONU ZİRVELER VAR MI?

- Geniş bant aralıkları aylık bazda yaşandığı için yatırımcısında kafa karışıklığına neden olduğunu söyleyebiliriz. Ancak orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak bunu yapmak lazım. Benim nazarımda ons ve gram altındaki bu düşüşler orta ve uzun vade için geçerli değildir. Tepki alımlarının da hızlı olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarının yılın kalan yarısında zirve ve dip sevilerini tekrar göreceğini düşünüyoruz. Altın fiyatlarında yılın kalan yarısı için ne yükselişlerin ne de düşüşlerin bittiğini söyleyemem.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 786,00 lira, Cumhuriyet altını 3.217,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 485,20 liradan işlem gördü.