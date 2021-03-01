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Altın fiyatları ne oldu! İşte cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları...

Altın fiyatları ne oldu! İşte cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları...
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Altın birikimi olanlar son haftalardaki sert düşüşün ardından altınlarını bozdurmak için kuyumculara koştu. Bu bağlamda fiyatlar merak konusu oluyor. Kapalıçarşı'da son kapanış gününde 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 418,50 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 4,94 kazanımla 418,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,87 artışla 2.777,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 647,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 678,00 liraya çıktı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazanımla 419 bin 100 liradan kapattı.


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