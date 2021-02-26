Altın fiyatları ne oldu! İşte cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları...

Altın fiyatları yükselişe geçti! Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Bu hafta yaşanan yeni değişimlerle fiyatlardaki son durum merak konusu oluyor. Bir süredir aşağı yönde hareket eden altın fiyatları son günlerde yükselmeye başladı. Konu ile ilgili uzmanlar, 'Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1785 ve 1775 seviyeleri destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1811 ve 1825 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.' ifadelerini kullandı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte alış satış fiyatları..