Haberler Video Altın ne kadar? 27 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın güncel fiyatları |Video

Altın ne kadar? 27 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın güncel fiyatları |Video

27.11.2019 09:44

Altın fiyatları son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında yatay seyir sürüyor. Piyasalarda ABD-Çin arasındaki ticaret gelişmeleri takip edilirken, TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı bekleniyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 27 Kasım canlı altın fiyatları...




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Ekonomi Videoları