Altın ne kadar? 27 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın güncel fiyatları |Video

Altın fiyatları son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında yatay seyir sürüyor. Piyasalarda ABD-Çin arasındaki ticaret gelişmeleri takip edilirken, TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı bekleniyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 27 Kasım canlı altın fiyatları...
Altın ne kadar? 27 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın güncel fiyatları |Video27.11.2019 09:44
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