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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 12:04 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 12:12

Taksimetre zammı son dakika: İstanbul taksi ücretlerine zam! İşte İstanbul taksi km ücreti ve yeni zamlı indi bindi ücretleri!

Son dakika: Megakent İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksi açılış ücretine ise yüzde 75 zam yapılarak 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı. İşte İstanbul taksi km ücreti ve yeni zamlı indi bindi ücretleri...

Son dakika haberine göre İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. CHP'li İBB yönetimi İstanbul'da ulaşıma yüzde 51,52 zam yaptı. Zam sonra tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye çıkarken öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Peki taksi ücretlerine zam mı geldi? İndi-bindi ne kadar, kaç TL oldu?

TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılan zam sonrası bir zam da taksilere geldi. Buna göre aksi açılış ücretine ise yüzde 75 oranında zamlandı.

40 TL'lik indi bindir ücreti 70 TL'ye çıktı. Taksimetre açılış ücreti 19,17 oldu.

İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM GELDİ!

İBB yönetimi bugün toplu ulaşımdaki tüm sistemlere zam yapmak için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni (UKOME) saat 11.00'da Zeytinburnu 1453 Sosyal Tesisleri'nde Olağanüstü toplantıya çağırdı.

4 YILDA YÜZDE 477 ZAM

İBB yönetimi zam görüşmelerinde özellikle elektronik bilet ücretleri başta olmak üzere taksi, dolmuş, personel ve öğrenci taşıma servislerine yüzde 51,52 oranında zam yapılması kabul edildi.

TEK BASIM 15 TL OLDU

Şerhli şekilde kabul edilen yüzde 51'lik zam sonrası İBB yönetimi toplu ulaşımda tek basım ücretlerini 9,90 liradan 15 TL'ye, öğrenci 4,83den 7,32'ye yükseldi.

MAVİ KART ÜCRETİ BİN 173 TL'YE ÇIKTI

Zamla birlikte aylık tam mavi kart ücretleri 777 TL'den bin 173 TL'ye öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 211,50 TL'ye yükseldi.

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