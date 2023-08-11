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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023, 16:53 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023, 17:06

Aile destek ödemeleri ne zaman ve nasıl olacak, ne kadar destek verilecek? İşte detaylar…

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla beklenirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan son dakika açıklamaları geldi. Gelen bilgilere göre, Aile Destek ödemelerinin tarihi netleşti. Geçtiğimiz Temmuz ayında sona eren Aile Destek ödemeleri, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bir yıl daha uzatıldı. Peki, Aile Destek ödemelerine zam yapıldı mı? Ne kadar, kaç TL oldu? İşte Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı ve diğer önemli detaylar...

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