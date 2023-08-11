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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023, 10:46 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023, 10:46

Ekonomi yönetimi 6 adımlı vergi reformu için harekete geçti!

Hükümet kolları sıvadı. Vergi ile ilgili yeni düzenlemeler hazırlanıyor. Vergi türleri azaltılacak, mevzuat sadeleştirilecek. Vatandaş gücüne göre vergi verecek.

Ekonomi yönetimi 6 adımlı vergi reformu için kolları sıvadı. Vergi türleri azaltılacak, mevzuat sadeleştirilecek. Elektronik defter tüm mükellef gruplarına yaygınlaştırılacak. Ödeme gücüne göre artan oranda vergi mekanizmaları artacak.

SOSYAL ADALET
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işveren, işçi, muhasebeci toplumun tüm kesimlerinin vergi reformu beklentisi olduğunu belirterek, sosyal adaleti sağlayan aynı zamanda kamu gelirlerini istikrarlı devam ettiren bir paket hazırlanacağı mesajını verdi. Yılmaz, düzenlemelerin artış, azalış değil sistemin modernize edilmesi, güncellenmesi şeklinde olacağını açıklarken, gözler Orta Vadeli Program ile Kalkınma Planı'nın en önemli ayağını oluşturan vergi reformuna çevrildi.

Yılmaz, "Özellikle doğrudan vergilerin payının artırılması, vergi sisteminin sadeleştirilmesine yönelik beklenti var" dedi. Vergi Usul Kanunu'na göre çift kayıt sistemi önlenecek. Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar artırılacak. Elektronik defter ve elektronik belge uygulamaları yaygınlaştırılacak. Dolaylı vergilerin düşük gelir guruplarını olumsuz etkilemesi önlenecek. Vergi sisteminde adil, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapı tesis edilecek.

MÜKELLEF HAKLARI
Mükellef haklarına göre yasal koruma artacak. Kişilerin vergi ödemek için harcayacakları zaman ve parasal maliyeti azaltmak için yenilikler yapılacak. Vergi sisteminin öngörülebilir olması ve sıklıkla değişmemesi sağlanacak. Vergi oranları belirlenirken vergilerin ekonomik büyümenin yanı sıra gelir dağılımı üzerindeki etkisi dikkate alınacak.



ÖDEME GÜCÜNE GÖRE VERGİ
Ödeme gücüne göre ardan oranda vergilendirmeye yönelik yeni mekanizmalar devreye girecek. Etkinliği olmayan istisna, indirimler kalkacak, küresel gelişmelere duyarlı bir sistem kurulacak. Vergiye uyum maliyetlerini azaltan, uyuşmazlıkların kısa sürede çözen ve vergi cezalarının gönüllü uyumu artıracak adımlar atılacak. Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek. Vergi yükü ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapılacak.

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