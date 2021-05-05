''Ayrıcalıklı fırsatlar kataloğu'' A101 6 Mayıs aktüel kataloğunda yok yok! İşte indirimli ürünler ve fiyat listesi videosu...

A101 6 Mayıs aktüel kataloğunda yok yok! A101 6 Mayıs aktüel kataloğunda tüm kategorilerde ayrıcalıklı fırsatlar! Marketlere gelen yeni indirim fırsatlarını merak edenler ürünler hakkında araştırma yapıyor. Tüm kategorilerde indirimin yer aldığı A101'de haftanın dikkat çeken ürünleri arasında Has Cevher Buse 8 Parça Tencere Seti, Flavel FLV 1090 Büro Tipi Buzdolabı, Güral Porselen Kahvaltı Seti 36 Parça Spinoza, Piranha Bluetooth Nostalji Pikap, Piranha Akıllı Kumanda, Seg Mekanik Silindirik Termosifon 65 Lt ve Haylou LS-05 Akıllı Saat yer aldı.