Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza törenine katıldı.



Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşları ve kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını açıkladı. Bakan Bilgin, düzenlemeleri temmuz ayında yapacaklarını söyledi.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Beşiktaş'ta bulunan otelde düzenlenen 'MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı' iş birliği protokolü imza törenine katıldı.





Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada çalışanların sorunlarını, hiçbirinden kaçmadan çözmek için çalıştıklarını ifade ederek "3600 ek gösterge meselesi sadece çalışanların değil, aynı zamanda emekli kamu çalışanlarının emekliliğini ilgilendiren bir sorundur. Temmuz'da yapacağımız düzenlemeler var. Emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz" dedi.





"1-2 YIL ÇALIŞMA GARANTİSİ VAR"

MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı hakkında da bilgi veren Bakan Bilgin, "Gaziantep'te bir proje başlattık. Projemiz, endüstrinin ihtiyaç duyduğu insanı, yetişmiş insan emeğini, vasıfsız emeği de vasıflı hale getirecek. Üniversite mezunu, mühendislik gibi çeşitli alanlarda eğitim almış gençlerimizi de ve bu üretim sürecinin talep ettiği bir vasfa kavuşturalım.

Bu konuyu kıymetli Bakanımız Mustafa Varank Bey ile konuştuk. Kendisi yaptığımız çalışmayı sordu, 'Bizim sanayi bölgelerimizde akıllı fabrikalarımız var, buralara da yayalım' dedi. Bu proje biraz daha farklı. Doğrudan bilişim elemanı yetiştirmek amaçlı. Kamuda çok sayıda kurslar var. Bu proje bunlardan farklı.

Bir kurs, bir eğitim aldıktan sonra iş aramayacaksınız. Bu projenin özelliği doğrudan istihdam yaratmasıdır. Dolayısıyla 1-2 yıl çalışma garantisi mevcut" diye konuştu.