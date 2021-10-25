3 kamu bankasından faiz indirimi! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi

Son dakika haberine göre, kamu bankalarından faiz indirimi açıklaması yapıldı. 3 kamu bankası ticari ve konut kredi faizlerini 2 puan düşürdü. Bu kapsamda konut kredisinde 1 milyon altı tutarlarda faiz oranı %1,29 oldu. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmüştü. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ne kadar? İşte son gelişmeler