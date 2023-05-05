25 yıl evli kalma şartı yok! Ev hanımlarına 10-12 yıl + 49-55 yaşında erken emeklilik! SGK 2008 öncesi sigorta 3600 prim yıl yaş tablosu!

Ev hanımlarına erken emeklilik yolları hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan Seçim Beyannamesi ile duyurduğu ev hanımlarına emeklilik müjdesinin ardundan yeni açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Nebati açıklamasında, "Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız." ifadelerine yer verdi. Ev kadınları 15 yıl yerine 12.5 yıl ya da 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek. Peki, 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik verilecek mi? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

BAKAN YANIK AÇIKLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir televizyon programının canlı yayınına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ev hanımlarına getirilen emeklilik hakkına ilişkin konuşan Bakan Yanık, "Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek." ifadelerini kullandı.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.Bakan Nebati, ev hanımlarına emeklilik planı hakkında şunları söyledi; "Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu kapsamda ilk müjdemiz ev hanımlarımıza. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek, ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. Böylece en az bir ferdinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. Bu amaçla istihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini, gerekirse maaşının bir kısmını biz karşılayacağız. Her aşaması zorlukla dolu 10 yıllık bir emeğin ve mücadelenin ürünü olan İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bu merkez, Türk ekonomisini finans sektörünün lokomotifliğinde hızla büyütecektir."

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Haber'de yaptığı açıklamada, şunları söyledi;

"Türkiye'ye geçtiğimiz 21 yılda asırlara bedel eserler kazandırdık. Son dönemde dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de aile kurumunu ve gençleri hedef alan sinsi bir çalışma var.Gençlerin ve ailelerin desteklenmesine ayrıca önem vereceğiz. Bunun örneği dünyada en güzeli Norveç'te. Orada gençlere ait bir fon var. Kendi gençlerine belli oranı ayırıyorlarOna hiç dokunulmuyor. Gençler evleneceği zaman bunu kullanıyor. Karadeniz gazından aile ve gençliğe tahsisi yapacağız. Aile ve Gençlik Bankası'nda bunu rezerv edecek.

Kaynağı Karadeniz doğalgazı olacak. Gençler evleneceği zaman faizsiz buradan kredi kullanabilecek. Ödeme sıkıntısı yaşatmayacağız.

Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta priminin bir kısmının ödeyerek destek vereceğiz."

ANNEYE ESNEK EMEKLİLİK YAŞI

Ev kadınlarına yapılan bu destek dışında eğer annelik de varsa ikinci bir erken emeklilik imkanı da gelecek. Burada çocuk sayısına göre emeklilik şartlarında iyileşme olacak.Hem prim miktarları düşecek hem de emeklilik yaşı geriye çekilecek.

Aynen yıpranma düzenlemesinde olduğu gibi çocuk sayısına göre belli miktarda prim yıllık

çalışmaya eklenecek.Böylece ev kadınlığı da yıpranma kapsamına alınmış oluyor. Örneğin yılda 90 gün prim eklenen bir sigortalı anne 4 yıl çalışmasına rağmen 5 yıl çalışmış gibi olacak.Bu da ona daha önce emekli olma imkanı getirecek. Eklenen süre kadar da yaştan yapılacak indirim sayesinde anneler erken emekli olabilecek.

PRİMLERİN ÜÇTE BİRİ DEVLETTEN

Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylece ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınmış olacak.Bugün isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte birini devlet üstlenecek.İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında bulunuyor. Ancak reform sisteminin içinde Bağ-Kur SSK prim eşitlemesi de bulunduğu için burada 5400 yerine 4500 gün ya da 3600 gün ile emeklilik de mümkün olabilecek.Böylece ev kadınları 15 yıl yerine 12.5 yıl ya da 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek.Daha önce sigortası olan ev kadınları için bu süre daha da kısalacak. Ödenecek prim miktarı ile ilgili yılda 15 bin liraya yakın bir katkı da yapılacak.

Bugün asgari isteğe bağlı sigorta primleri şöyle hesaplanıyor:



Asgari ücret : 10.008 TL Bir aylık prim : 10.008 X % 32 = 3.202,56 TL

Devlet katkısı: 1.067,52 TL Ödenecek tutar: 2.135,04 Yıllık katkı: 12.810, 24 TL