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23 Aralık İslam Memiş altın yorumları! Döviz altın borcu olanlar dikkat! Altın gurusu İslam Memiş'ten uyarı niteliğinde tüyo

23 Aralık İslam Memiş altın yorumları! Döviz altın borcu olanlar dikkat! Altın gurusu İslam Memiş'ten uyarı niteliğinde tüyo
23.12.2021 16:50

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23 Aralık İslam Memiş altın yorumları! 18 lira seviyelerinde olan dolar kuru Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla 11-12 lira seviyelerine kadar geriledi. Yaşanan sert düşüşün ardından büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıları şok geçirdi. Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları zirvedeyken yatırımcıları uyarmış "Dolar ve altın fiyatları çökecek" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. İslam Memiş yeni bir video yayınlayarak döviz ve altın borcu olanlara uyarı biteliğinde tüyolar verdi. İşte altın gurusunun dikkat çeken açıklaması...

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