Dolar kuru güne 12,08 seviyesinde başlarken saat 13.47 itibariyle dolar kuru 12,54 TL'de hareket ediyor. Gram altın fiyatı ise 721 TL, çeyrek altın 1180TL, yarım altın fiyatı ise 2361 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kuru, altın fiyatları, gümüş fiyatlarında düşüşler devam eder mi? sorusuna yaptığı son değerlendirmelerle cevap verdi.

Gram altın fiyatı ve dolar kuru fiyatı tahmini yapan İslam Memiş, "Dolar kuru 1 ayda 9,65 lira, gram altın fiyatında 600 lira seviyesi görülebilir." tahmininde bulundu. İslam Memiş, dolar kurunun 18 TL, gram altın fiyatının 1000 lira seviyesini görebilmesi için gereken süreye ilişkin öngörüsünü de paylaştı.

Altın fiyatları ve dolar kuru için yaptığı tahminlerle dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki 3-4 ay içerisinde dolar kurunu yeniden 18,10 lira seviyesine, gram altın fiyatının da 1000 TL seviyesine çıkmasını beklemediği yönünde tahmin yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda dolar kuru ve gram altın fiyatı için uyarılarda bulunduğunu hatırlatan İslam Memiş, "Yaklaşık 3 haftadır döviz ve altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanabileceğini, mutlaka sabırla beklenmesi gerektiğini, dolarda gerçek rakamın 10 lira olduğunu, üstündeki rakamlar olduğunu söyleyip durdum. Dolarda 18 lira, gram altında 1000 liranın çok sert bir kırılma yaşanabileceğini söylemiş ve uyarmıştım. Dinleyenlere ne mutlu." dedi.

Memiş "Özellikle gram altında 585, dolarda ise 9.65 lira seviyeleri test edilmeden fiyatlar düştü demeyeceğimi ilan etmiştim. Yine aynı görüşümü tekrarlıyorum. Dolar TL 10 lira seviyesinin altına sarkmadan, gram altın 600 lira seviyesinin altına sarkmadan ben yine fiyatlar düştü diyemiyorum" diye konuştu.

Memiş "Özellikle gümüş yatırımcısına 10 liradan gram gümüş almayın uyarısı yapmıştım... Gram gümüş 13 lira seviyesini gördükten sonra 8 lira seviyesine kadar geriledi. Dolarda 12.50 lira, önemli bir destek seviyesi. Dolarda düşüşün sürebilmesi için doların 12.50 liranın altında günlük kapanışlar yapması gerekiyor" dedi.

"Dolarda 12.50 liranın altında rakamların da önümüzdeki 1 aylık süreç içinde 9.65 lira seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum" diyen Memiş "1 aylık süreçte 9.65 lira seviyesi test edilirse benim için sürpriz olmayacaktır. Altının gram fiyatında düşüşler 620 veya 600 lira seviyesinin altına sarkarsa yine benim için sürpriz olmayacaktır" diye konuştu.

Memiş "Bu seviyelerden altın ve dolar alalım mı?" diye soran arkadaşlara kişisel kanaatimi söyleyeyim. 12.50 lira seviyesinden kademeli alış yapılmalı. Yüzde 25'lik dilimler halinde 12.50, 11.5, 10.50 ve 10 lira şeklinde alım yapılması sağlıklı olur. Gram altın için de kademeli alım tavsiye ediyorum. 750, 700, 680 veya 580 lira seviyeleri gibi kademeli alım tavsiye ediyorum" dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Dolar kurunun 18-20 lira seviyelerini görecek mi sorusuna da cevap veren İslam Memiş, "Şu anki devlet politikasını göz önünde bulundurduğumuzda 18 lira seviyesinin 3 ya da 4 ay içinde görülmesinin çok zayıf bir ihtimal... Bu önümüzdeki 3-4 ay içerisinde ben bu rakamları görmek istemiyorum. Gram altın fiyatının da tekrar 1000 lira seviyesini 3-4 ay içerisinde göreceğini zannetmiyorum" diye konuştu.