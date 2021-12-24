Döviz çakıldığı halde indirim yapmayan patronlara çağrı: ''Kendi ürettikleri malların fiyatını düşürseler yeter…"

Döviz kurundaki artışı bahane ederek jet hızında fiyat artıran marketler, kurdaki düşüşü görmezlikten geliyor. Son bir ayda temel gıda ürünlerini fiyatlarını artırmak için etiket değiştirme yarışına giren marketler, son üç gündür "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" oyunu oynuyor.

KENDİ ÜRETTİKLERİ MALLARIN FİYATINI DÜŞÜRSELER YETER

Konuyla ilgili İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketlerin etikette indirim yapmadığına hatta zamda diğer markaları geçtiğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Bırakın kamuoyuna Türk sanayisi ve ticaretinin patronları olarak çağrıda bulunmayı, kendi ürettikleri malların fiyatını düşürseler yeter…" dedi.

İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı;



Dövizdeki tarihi düşüşten sonra vatandaşın gözü kulağı gıda ürünlerinde indirim olup olmayacağına çevrildi. Esnaf birlikleri, bir kısım ticaret ve sanayi odaları, tüketici dernekleri 'dövizi bahane edip yapılan zamları geri alın' diye bas bas bağırıyor.

Bazılarından ise 'çıt' yok.

Bırakın kamuoyuna Türk sanayisi ve ticaretinin patronları olarak çağrıda bulunmayı, kendi ürettikleri malların fiyatını düşürseler yeter…

Kimden mi bahsediyorum?

Biri İstanbul sanayisinin başında…

Diğeri Türkiye'de 1 milyon 300 bin üyeye sahip birliğin…

İkisinin de gıda şirketi var.

Biliyorsunuz, Bahçıvan Gıda İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın… Nuh'un Ankara Makarnası'nın sahibi Elif Makarnacılık da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirket…

Dün markette gezerken fark ettim. Başkanlar raflarda üyelerine resmen tur bindirmişler!

Valla niye yalan söyleyeyim.

Başkanların üyelerine örnek olması gerekirken, zam şampiyonu olmalarına şaşırdım.

Bahçıvan Gıda'nın 350 gramlık eski kaşarı 88.50 TL, Tahsildaroğlu'nun aynı gramajdaki ürünü 38.75 TL… Aradaki fark iki kattan fazla…

Nasıl olur demeyin…

Valla herhalde Bahçıvan'ın inekleri Holstein cinsi…

Nuh'un Ankara Makarnası'nın raf fiyatı da farklı değil… 500 gramlık makarna onlarda 6.95 TL… Üyesi olan Gaziantepli Oba Makarna'da aynı ürün 3.95 TL. Aradaki fark yine 2 kata yakın…

Herhalde Nuh'un Ankara Makarnası'nın üretimde kullandığı buğdaylar da Arjantin'den geliyor!

Haa, buğdayı ithal ediyorsa bile önceki gün fiyat düştü.

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