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2025 trafik cezaları! İşte yeni ücretler...
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2025 trafik cezaları! İşte yeni ücretler...

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 11:32

Yeni yılda ehliyet harçlarından trafik cezalarına kadar birçok alanda fiyatlar zamlandı. %43,93 olarak belirlenen 2025 yılı değerleme oranı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki; 2025 yılı itibarıyla hangi trafik cezası ne kadar olacak? İşte güncellenen trafik ceza tutarları...

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, 2025 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. 2025 yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43.93 yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranını azaltma ya da artırma yetkisine sahip. Yeniden değerleme oranı TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) olarak belirleniyor. Gelir vergisi dilimleri, ehliyet, trafik cezaları, pasaport, kimlik, motorlu taşıtlar vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi çok sayıda vergi ve harç yeniden değerleme oranında artırılıyor.

İşte yeni harç ve cezalar (Takvim Gazetesi)

2024 yılında trafik cezalarına %43,93 oranında zam yapıldı. Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, yeni trafik ceza tutarları netleşti.

İşte zam sonrası güncel trafik cezaları:

Kırmızı ışıkta geçme: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükseldi

Cep telefonu kullanma: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükseldi

Hız sınırını %10-30 kadar aşma: 1.506 T'den 2.168 TL'ye yükseldi

Hız sınırını %30-%50 kadar aşma: 3.135 TL'den 4.516 TL'ye yükseldi

Hız sınırını %50'den fazla aşma: 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükseldi

Drift atma: 32.233 TL'den 46.411 TL'ye yükseldi

Sahte plaka kullanma: 32.170 TL'den 46.326 TL'ye yükseldi

Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma: 33.240 TL'den 47.876 TL'ye yükseldi

Alkol/uyuşturucu/uyarıcı madde testini kabul etmemek: 18.452 TL'den 26.550 TL'ye yükseldi

Plakasız kullanma: 10.917 TL'den 15.709 TL'ye yükseldi

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükseldi

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 12.977 TL'den 18.676 TL'ye yükseldi

Ehliyetsiz araç kullanma: 12.977 TL'den 18.676 TL'ye yükseldi

Çakar ya da siren kullanma: 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükseldi

Emniyet şeridini ihlal etme: 6.439 TL'den 9.268 TL'ye yükseldi

Plakanın okunurluğunu engelleme: 2.647 TL'den 3.812 TL'ye yükseldi

Muayenesiz araç kullanma: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükseldi

Şerit değiştirme kurallarına uymama: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükseldi

Hatalı sollama yapma: 1.506 TL'den 2.168 TL'ye yükseldi

Engelli yerine park etme: 1.380 TL'den 1.987 TL'ye yükseldi

Emniyet kemeri takmama: 690 TL'den 994 TL'ye yükseldi

Takip mesafesine uymama: 690 TL'den 994 TL'ye yükseldi

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma: 690 TL'den 994 TL'ye yükseldi

Yayalara geçiş hakkı vermeme: 690 TL'den 994 TL'ye yükseldi

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