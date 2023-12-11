Hem işveren hem de milyonlarca çalışanın nefeslerini tuttuğu yeni asgari ücret maratonu resmen başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak. Hükümet tarafı işçi ve işveren heyetiyle saat 13:30'da bir araya gelecek. Masada enflasyon oranları ve geçim rakamları olacak. Pazarlık 15 bin 735 liradan başlayacak. Ay sonuna kadar yapılacak 4 toplantıda yeni ücret karara bağlanacak. Görüşmeler öncesi Başkan Erdoğan hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi. İşte masadaki rakamlar...Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücrete hangi zam senaryoları öner çıkıyor? İşte adım adım asgari ücret maratonu.