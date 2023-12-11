Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Politikalarımızın sonuçlarını alıyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 67 milyon ABD doları fazla verdi. Cari işlemlerin fazla vermesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek" dedi.