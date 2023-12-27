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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023, 17:49 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023, 18:02

2024 asgari ücret zammı açıklaması son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: ''Resmi açıklama yapacağız!''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ziyaretinin ardından asgari ücretle tespitiyle ilgili “İstişareler devam ediyor, belli olunca resmi açıklama yapacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ'i Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Bakan Işıkhan'ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı. Saat 15.00'da başlayan ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sonunda Bakan Işıkhan, "İstişareler devam ediyor, belli olunca resmi açıklama yapacağız" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği iki toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan tarafları gün içerisinde kabul etmesi ve yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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