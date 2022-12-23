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2023 İŞSİZLİK MAAŞI ARTTI! EN DÜŞÜK - EN YÜKSEK İşsizlik maaşı KAÇ TL - ne kadar oldu?

2023 İŞSİZLİK MAAŞI ARTTI! EN DÜŞÜK - EN YÜKSEK İşsizlik maaşı KAÇ TL - ne kadar oldu?
23.12.2022 11:44

OTOMATİK OYNAT

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Asgari ücrete gelen zamla birlikte 2023 yılı işsizlik maaşı da güncellendi. Peki, En düşük işsizlik maaşı 2023 yılında kaç tl oldu? En yüksek işsizlik maaaşı 2023 ne kadar oldu? Zamlı işsizlik maaşı ödemeleri hangi ayda hesaplara yatırılacak? İşsizlik maaşı alanlar ne zaman zamlı maaşları hesaplarında görecek? İşte merak edilenler...

Ekonomi Videoları

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİYOR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

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